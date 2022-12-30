Населення Києва зменшилося через війну до 3,6 мільйона, – Кличко

Постійне населення Києва наразі становить близько 3,6 млн осіб, включаючи 300 тис. біженців з інших регіонів України, порівняно з 3,8 млн мешканців до початку повномасштабної війни.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у інтерв'ю німецькій газеті Spiegel, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми рахуємо, скільки стільникових телефонів використовується. Перед війною тут було 3,8 млн осіб, у березні – менше мільйона, у липні – два, два з половиною мільйони, тепер 3,6 мільйона. 300 тис. з них є зареєстрованими біженцями з інших частин країни. Місто наповнене", – сказав Кличко.

На питання щодо відновлення енерго-, водо- та теплопостачання в українській столиці він відповів, що вже майже в кожну київську квартиру знову подається вода та опалення.

"Дефіцит електропостачання становить 50%. Іноді ми відключаємо електрику в одному районі, щоб включити її в іншому районі і навпаки. Ситуація складна, але під контролем", – запевнив мер столиці.

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На питання, як він оцінює позицію Німеччини щодо РФ та України з початку війни, Кличко відповів: "Найбільша помилка західних політиків полягала в тому, що вони думали, що Путін задовольниться анексією Криму, Донецька та Луганська. Я знаю менталітет Путіна: він іде настільки далеко, наскільки ми йому дозволяємо".

За даними Державної служби статистики України, населення Києва у 2019 році становило 2,97 млн осіб. Населення київської агломерації (Київ із передмістями) перевищує 4 млн осіб. Також у столиці постійно мешкає значна кількість населення, зареєстрованого в інших населених пунктах.