Кабмін розірвав угоду про економічну співпрацю з КНДР

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 30 грудня, ухвалив рішення про припинення міжурядової Угоди між Україною та урядом Корейської Народно-Демократичної Республіки про створення міжурядової комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Він уточнив, що дію угоди припинено "у звʼязку з підтримкою з боку Уряду КНДР російської збройної агресії проти України, визнанням так званої "незалежності"тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України та розривом дипломатичних відносин з КНДР".

Угоду між урядом України та урядом Корейської Народно-Демократичної Республіки про створення міжурядової комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва було підписано 8 червня 1994 року у Києві.