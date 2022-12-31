Путін дозволив російським компаніям приймати оплату за газ із "недружніх" країн в іноземній валюті

Президент РФ Владімір Путін дозволив приймати оплату за постачання російського газу від "недружніх" країн в іноземній валюті.

Про це йдеться в указі, опублікованому на офіційному сайті правової інформації, передає "Настоящее время".



Згідно з документом, російські постачальники природного газу можуть проводити розрахунки з покупцями газу з "недружніх" країн у валюті при стягненні заборгованості за постачання газу з таких покупців або якщо вони самі погашають борг.



Розрахунки за газ, уточнюється в указі, можуть бути здійснені в іноземній валюті, яка зазначена у контракті. І тому уповноважений банк виходячи з заяви постачальника з Росії має відкрити спеціальний рахунок. Заборгованість за постачання газу вважатиметься погашеною після зарахування коштів іноземного покупця на такий рахунок.



Водночас, як наголошується в документі, погашення заборгованості не є підставою для відновлення постачання газу.

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це, а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.