У МАГАТЕ повідомили про проблему із резервною лінією електропередач для Запорізької АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що через обстріли виникли проблеми з функціонуванням останньої резервної лінії електропередач, яка використовується для постачання енергії Запорізькій атомній електростанції.

За словами голови МАГАТЕ Рафаеля Ґроссі, підключення до резервної лінії "Феросплавна 1" (потужністю 330 кіловольт) було перерване у четвер пізно ввечері внаслідок пошкодження на іншому березі Дніпра, на певній відстані від самої станції, передає Радіо Свобода.

Про масштаб пошкодження поки невідомо, ремонтні роботи тривають.

У заяві вказано, що інцидент став ще одним свідченням, яке підкреслює нестійке постачання підприємства електроенергією.

МАГАТЕ нагадує, що всі шість реакторів на Запорізькій АЕС – найбільшій у Європі – зараз залишаються вимкненими, а станція отримує електрику, необхідну для охолодження і систем безпеки, за єдиною лінією потужністю у 750 кіловольт.

Ґроссі зазначив, що продовжує консультації з Україною та Росією щодо якнайшвидшого узгодження та запровадження безпекової зони навколо ЗАЕС.