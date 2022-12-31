У МАГАТЕ повідомили про проблему із резервною лінією електропередач для Запорізької АЕС
За словами голови МАГАТЕ Рафаеля Ґроссі, підключення до резервної лінії "Феросплавна 1" (потужністю 330 кіловольт) було перерване у четвер пізно ввечері внаслідок пошкодження на іншому березі Дніпра, на певній відстані від самої станції, передає Радіо Свобода.
Про масштаб пошкодження поки невідомо, ремонтні роботи тривають.
У заяві вказано, що інцидент став ще одним свідченням, яке підкреслює нестійке постачання підприємства електроенергією.
МАГАТЕ нагадує, що всі шість реакторів на Запорізькій АЕС – найбільшій у Європі – зараз залишаються вимкненими, а станція отримує електрику, необхідну для охолодження і систем безпеки, за єдиною лінією потужністю у 750 кіловольт.
Ґроссі зазначив, що продовжує консультації з Україною та Росією щодо якнайшвидшого узгодження та запровадження безпекової зони навколо ЗАЕС.