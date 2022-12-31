Система життєзабезпечення Києва працює у штатному режимі, без світла наразі близько 30% споживачів, – Кличко (оновлено)

Система життєзабезпечення столиці після російського масованого ракетного удару 31 грудня працює у штатному режимі.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.



"Вода і тепло у киян є. Без електроенергії наразі 30% споживачів. Через аварійні відключення", – уточнив він.



Мер також зазначив, що рух поїздів червоною лінією метро здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна". Обмеження були застосовані для здійснення перевірки відкритої ділянки лінії на наявність залишків від уламків ракет.

Пізніше у КМДА повідомили, що рух червоною лінією метро від станції "Академмістечко" до станції "Лісова" відновлено. Уламків та пошкоджень на коліях метрополітену не виявлено.

Як повідомляся, 31 грудня у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях запровадили превентивні екстрені відключення світла.