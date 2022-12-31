У Міненерго заявили про відсутність серйозних пошкоджень енергосистеми під час обстрілів 31 грудня

Завдяки відмінній роботі ППО та завчасним технічним заходам 31 грудня вдалось уникнути серйозних ушкоджень енергосистеми України.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.

"Енергетики нон-стоп працюють над відновленням енергопостачання. Це найскладніші Різдвяні свята і Новий рік за всю історію незалежної України. Ворог намагається зламати нас у будь-який спосіб.

Проте попри плани агресора українські енергетики зроблять усе можливе і неможливе, щоб в новорічну ніч українці були зі світлом", – наголосив очільник Міненерго.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що попри черговий масований ракетний обстріл з боку росіян 31 грудня, енергосистема України залишається стабільною.