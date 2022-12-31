У Києві та в області скасували екстрені відключення світла

У Києві та Київській області скасували екстрені відключення електроенергії, які були превентивно запроваджені під час чергового ракетного обстрілу 31 грудня.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Київ і Київська область: екстрені відключення скасовуються! Енергетики зроблять все можливе, щоб на Новий рік столиця та Київська область були зі світлом, якщо не буде ворожих атак", – зазначили в компанії.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що попри черговий масований ракетний обстріл з боку росіян 31 грудня, енергосистема України залишається стабільною.

Як повідомляся, 31 грудня у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях запровадили превентивні екстрені відключення світла.