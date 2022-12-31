Ексрадник Меркель вважає "Північний потік-2" найбільшою помилкою її уряду за останні роки

Багаторічний радник із зовнішньополітичних питань ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, нині – голова Мюнхенської безпекової конференції Кристоф Хойсген назвав найбільшою помилкою німецького уряду останніх років будівництво газопроводу "Північний потік-2" для транспортування російського газу.

Про це він заявив в інтерв’ю Welt am Sonntag, передає Європейська правда.

"У 2015 році федеральний уряд ухвалив рішення на користь проєкту німецько-російського трубопроводу, тому що після аварії на реакторі у Фукусімі, в Японії, Німеччина хотіла відмовитися від ядерної енергії, а російський газ був найшвидшим та найдешевшим рішенням", – пояснив він.

Нині Хойсген визнає, що тоді німецькі політики недооцінили ситуацію, згадуючи зокрема й глузливу реакцію на застереження у 2018 році тодішнього президента США Дональда Трампа про те, що Німеччині загрожує газова залежність від Росії.

Ексрадник Меркель також вважає, що в Німеччини є "моральне зобов'язання" підтримувати Україну, особливо тому, що Путін розраховує на "зменшення економічної та військової підтримки України з боку США та Європи". Він підтримує постачання Україні німецьких бойових танків Leopard.

Сама ж Ангела Меркель раніше казала, що не вважає хибним своє рішення дозволити будівництво "Північного потоку-2" і що це поставило Україну в більш вразливу позицію щодо Росії. Пізніше вона заявила, що відмова її уряду від проєкту російського газогону разом із Мінськими домовленостями могла б призвести до небажаного погіршення відносин із Росією.