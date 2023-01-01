Рух поїздів "червоною" лінією метро столиці обмежили через уламки ракет (оновлено)

У Києві рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється від станції "Академмістечка" до "Арсенальної".

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що на коліях відкритої ділянки виявлені сторонні предмети, схожі, за попередньою інформацією, на уламки ракети. Пізніше у КМВА додали, що на другій колії станції метро "Гідропарк" виявлено предмет схожий на уламок ракети.

"Рух електропотягів від станції метро "Лісова" до станції "Дніпро" тимчасово призупинено. На місці працює вибухотехнічна служба", – йдеться у повідомленні.

Водо- та теплопостачання столиці працює в штатному режимі.

Як відомо, у новорічну ніч у Києві сили протиповітряної оборони збили 32 російські цілі.