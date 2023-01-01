Напередодні Нового року окупанти знову обстріляли одну з ТЕС

Напередодні Нового року, ввечері 31 грудня, російські загарбники знову обстріляли одну із теплових електростанцій ДТЕК.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Учора ввечері Росія продовжила здійснювати масовані терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України. Від ворожих обстрілів знову постраждав один з енергетичних об’єктів ДТЕК Енерго", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обладнання підприємства зазнало пошкоджень.

Як наголосили у ДТЕК, це вже 23-тя терористична атака РФ на енергетичні об'єкти компанії.