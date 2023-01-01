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Велика Британія припинила імпорт російського скрапленого природного газу

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Велика Британія припинила імпорт російського скрапленого природного газу
Велика Британія з 1 січня припинила весь імпорт скрапленого природного газу з РФ.

Про це повідомила пресслужба міністерства закордонних справ країни у Twitter.

"Сьогодні Велика Британія повністю припинила імпорт російського скрапленого природного газу. Ми перекриваємо Путіну шлях до фінансування його незаконної війни і підтримуємо країни по всьому світу у зменшенні їх власної залежності", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у грудні США та Велика Британія домовилися про збільшення постачання американського газу. Британія не залежала від великих обсягів російського газу до вторгнення в Україну, але постраждала від зростання цін, оскільки європейські сусіди змагалися за інші поставки, поспішаючи заповнити сховища.

Згідно з угодою, США мають на меті більш ніж подвоїти кількість скрапленого природного газу, експортованого до Великобританії, протягом наступного року порівняно з 2021 роком.

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