Велика Британія припинила імпорт російського скрапленого природного газу

Про це повідомила пресслужба міністерства закордонних справ країни у Twitter.

"Сьогодні Велика Британія повністю припинила імпорт російського скрапленого природного газу. Ми перекриваємо Путіну шлях до фінансування його незаконної війни і підтримуємо країни по всьому світу у зменшенні їх власної залежності", – йдеться у повідомленні.

Today the UK has ended all imports of Russian Liquefied Natural Gas.



We’re cutting Putin off from funding his illegal war and supporting countries around the world to reduce their own dependency.#StandWithUkraine pic.twitter.com/AXEHYhZhSK