Чехія припинила співробітництво з російським інститутом ядерних досліджень

Чехія 31 грудня офіційно припинила співробітництво з російським Об’єднаним інститутом ядерних досліджень у підмосковній Дубні.

Про це повідомляє Radio.cz.

Головною причиною ухвалення відповідного рішення стала військова агресія РФ проти України. Процес відмови від співпраці з багаторічним російським партнером був запущений ще в квітні 2022 року, а останню точку в середині літа поставив, підписавши відповідний документ, президент Чехії Мілош Земан.



"Збереження членства могло бути витлумачене Росією як продовження наукового співробітництва у стратегічній галузі та побічно, як ігнорування того факту, що РФ робить безпрецедентні порушення міжнародного правопорядку та прав людини", – йдеться в ухвалі.

Ще раніше міністерство освіти Чехії ухвалило рішення про припинення участі своїх співробітників у дослідницькій діяльності указаної організації. На думку відомства, припинення членства не стане суттєвим обмеженням для чеських досліджень.