Київський метрополітен відновив повноцінну роботу турнікетів (оновлено)

На деяких станціях київського метро лінійка турнікетів у понеділок працювала не в повному обсязі, оскільки через перепади напруги стався технічний збій у роботі автоматики. Проблему вдалося вирішити лише увечері.