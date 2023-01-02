ЄС зменшив імпорт російської нафти на 90%, – посол

Однією з головних санкцій ЄС стало припинення 90% поставок російської нафти до Європи до кінця 2022 року, а відтак і позбавлення москви відповідних доходів.

Про це заявив глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, передє Укрінформ.

"Ми радикально зменшили енергетичну залежність від РФ, адже однією з головних санкцій ЄС стало припинення 90% поставок російської нафти до Європи до кінця 2022 року, а відтак і позбавлення Москви відповідних доходів", – сказав він.

Маасікас відзначив, що Росія може продавати свою нафту на інші ринки, але доходи від таких продажів обмежені тим фактом, що вона змушена робити це зі значною знижкою на кожен барель – "російська нафта продається за ціною приблизно на $30 нижчою, ніж у середньому в світі".

Крім того, посол ЄС назвав найважливішим моментом те, що таке поступове ембарго на нафту та скорочення імпорту газу звільняє Європу від енергетичної залежності від Росії.

Нагадаємо, після досягнення домовленості між 27 державами-членами Євросоюзу "Велика сімка" (G7), а також Австралія з 5 грудня запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт, купівлю та транспортування російської нафти країн ЄС і третіх країн з 5 грудня. Дія цієї заборони не поширюватиметься на надання професійної допомоги, посередницьких послуг, фінансування та фінансової допомоги для транспортування, торгівлі російською нафтою, що продається нижче встановленої граничної ціни.