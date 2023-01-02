Дубай скасував податок у 30% на алкоголь для розвитку бізнесу та туризму

Дубай скасував податок у 30% на алкоголь у спробі стимулювати розвиток бізнесу та туризму в ОАЕ, де 80% населення є іноземцями. Наразі ціна кухля пива в ресторанах міста перевищує $15, а пляшки вина – $100

Про це пише Bloomberg.

Дубай скасував податок на продаж алкоголю та зробив безкоштовними ліцензії на торгівлю спиртними напоями.

Поки що новий захід вводиться як експеримент терміном на рік. З продажу алкоголю, як і раніше, стягуватиметься податок на додану вартість у розмірі 5%.



Зіткнувшись зі зростанням конкуренції з боку сусідів, таких як Саудівська Аравія та Катар, уряд Дубая протягом останніх кількох років запролвадив низку нових правил, намагаючись зробити місто привабливішим для проживання та роботи іноземців, зазначає агентство.

Зараз спиртні напої доступні в Дубаї, але ціна кухля пива в ресторанах перевищує $15, а пляшки вина – $100. Це змушує мешканців виїжджати до інших еміратів, де ціни набагато нижчі.



Один із двох дистриб'юторів алкоголю в Дубаї – Maritime and Mercantile International – у своїй рекламі вже проголосив відмову від цих далеких поїздок. Пов'язаний із державою дистриб'ютор African & Eastern знизив ціни на напої. Обидві компанії підтвердили, що ліцензії на продаж спиртних напоїв, які коштують близько $70, тепер будуть безкоштовними. Проте їх потрібно мати, тому що в Об'єднаних Арабських Еміратах мусульманам заборонено купувати алкоголь.



На іноземців припадає понад 80% всього 10-мільйонного населення ОАЕ, в яких Дубай – найбільше місто. Раніше влада ОАЕ вже вжила низку заходів, щоб залучати іноземців до країни: введено робочий тиждень з понеділка по п'ятницю, скасовано заборону на спільне проживання неодружених пар, спрощено імміграційні правила, введено "золоті візи", що дозволяють іноземцям працювати, жити без підтвердження наявності спонсора у країні.



Податки з продажу алкоголю були важливим джерелом доходу уряду Дубая. Але є можливість компенсувати його зниження за рахунок федерального корпоративного податку 9%, який вводиться з червня, зазначає Bloomberg.



Алкоголь досі повністю заборонено в Саудівській Аравії, а в Катарі та Омані його продаж обкладається високими податками.