Ситуація в енергосистемі повністю контрольована, – "Укренерго"

У ніч на 2 січня росіяни атакували дронами енергетичну інфраструктуру, є пошкодження. Водночас станом на 11:00 ситуація в енергосистемі повністю контрольована.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Через мережеві обмеження, викликані значними руйнуваннями у магістральних мережах внаслідок 11 ракетних та 14 безпілотних атак ворога, з метою попередження виникнення додаткових аварій, до областей доведені ліміти споживання на вечірній період", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок нічної атаки ускладнилась ситуація з електропостачанням у Києві, у зв’язку з чим застосовуються аварійні відключення. Відновлювальні роботи вже тривають.

"Укренерго", виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені об’єкти для забезпечення живлення споживачів.