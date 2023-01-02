Нацбанк почав вилучати з обігу банкноти номіналом 5, 10, 20 та 100 гривень старого зразка

Із 1 січня 2023 року Національний банк розпочинає поступово вилучати із обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003-2007 років для поступової їх заміни на оновлені грошові знаки.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Замість них в обіг надійдуть оновлені банкноти та обігові монети, а саме: обігові монети номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 року та банкноти номіналами 20 та 100 гривень нового покоління.

Зокрема, банки України не видаватимуть із кас банкноти старого зразка за всіма видами готівкових операцій, Нацбанк припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків. Як наслідок, потрапляючи в банки, банкноти попереднього покоління не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться з обігу та передаватимуться до НБУ для подальшої утилізації.

Зазначається, що поступова заміна банкнот попередніх поколінь на відповідні обігові монети та осучаснені банкноти підвищить захист і якість грошей та зробить розрахунки зручнішими для громадян.