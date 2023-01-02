"Укргазвидобування" зменшило видобуток газу за рік лише на 3%

АТ "Укргазвидобування" минулого року, попри руйнування та окупацію частини виробничих об’єктів на сході країни, видобула 12,5 млрд кубометрів природного газу (товарного), що лише на 3% менше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Такий результат став можливим в умовах, коли сотні виробничих об’єктів та одиниць обладнання зазнали обстрілів, багато родовищ та сотні свердловин "Укргазвидобування" перебували або досі перебувають під окупацією чи поблизу лінії фронту", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за 2022 рік компанія пробурила 47 нових свердловин, що майже дорівнює показнику попереднього року. При цьому буровики компанії встановили одразу два рекорди з буріння за останні як мінімум 15 років: місячної і добової проходки.

Крім того, було виконало 74 гідророзриви пластів, досягнувши ще одного рекорду – найбільшої кількості операцій власним флотом на місяць. Так само компанії вдалося утримати на високому рівні кількість інших операцій: 191 капітальний ремонт свердловин, 486 операцій колтюбінговими установками, 2 333 геофізичні операції. Також було обладнано системами механізованого видобутку 141 свердловину – це майже вдвічі більше, ніж у 2021 році.