Обсяги українського експорту до ЄС за 2022 рік зросли, попри велику війну

Упродовж 2022 року експорт України до країн Євросоюзу продовжив зростати, попри повномасштабну війну.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" повідомив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

За його словами, невдовзі перед повномасштабною війною загальний обсяг торгівлі між ЄС та Україною подвоївся, якщо порівнювати з обсягами на момент набуття чинності Угодою про поглиблену та всеохопну зону вільної торгівлі у 2017 році.

"Попри все, війна не загальмувала цю тенденцію, український експорт до ЄС продовжував зростати у вартості протягом 2022 року порівняно з 2021 роком. Це частково пов’язано з повною лібералізацією торгівлі, запровадженою ЄС у червні, разом із призупиненням заходів торгового захисту щодо українського імпорту до ЄС", – пояснив дипломат.

Водночас конкретних цифр Маасікас не навів.

Він також нагадав, що для підтримки українського експорту й української економіки загалом країни ЄС створили ініціативу "Шляхи солідарності", яка спрощує наземну логістику.