СБУ повідомила про підозру очільниці Центробанку РФ Набіулліній

Служба безпеки зібрала докази участі очільниці центрального банку РФ Ельвіри Набіулліної у фінансуванні військових угруповань країни-агресора. Вона організувала запровадження так званої "рубльової зони" у тимчасово захоплених районах півдня і сходу України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що для цього Набіулліна дала вказівку щодо відкриття "філій" підконтрольного кремлю "Промсвязьбанку" на базі захоплених відділень українських фінустанов.

Крім того, очільниця російського центробанку сприяла місцевим окупаційним адміністраціям РФ у блокуванні обігу гривні.

"Щоб реалізувати це, ворог заборонив на захоплених територіях проведення електронних операцій і готівкових розрахунків у гривні, а також унеможливив інкасацію української валюти", – пояснили в спецслужбі.

За даними слідства, отримані таким чином "рубльові" надходження до бюджету РФ були спрямовані на фінансування потреб воєнно-промислового комплексу та окупаційних угруповань.

На підставі доказів СБУ голові Центробанку РФ повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110 ККУ – умисні дії, вчинені представником влади, за попередньою змовою групи осіб, з метою зміни меж території та державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

Вирішується питання щодо оголошення фігурантки у міжнародний розшук. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.