Продажі нових автомобілів в Україні впали до мінімуму з кінця 90-х років, – ЗМІ

Український авторинок нових легкових автомобілів минулого року впав на 61,5% порівняно з довоєнним 2021 роком – до близько 40 тисяч штук.

За підрахунками інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting, цей показник найгірший з 2000 року.

"Наприклад, у 2015 році, коли через військові дії також було суттєве падіння, ринок тоді досяг 46,5 тис. автомобілів і продемонстрував 50% зниження обсягів", – зазначається у повідомленні.

У свою чергу ринок нових легких комерційних автомобілів (LCV) минулого року впав на 69% – до 4 тис. штук.

"Тобто сумарний ринок нових легкових та легких комерційних автомобілів за підсумками 2022 року складе 44 тис. штук. На жаль, це найменший показник з 1997-1998 років, коли ринок нових легкових автомобілів складав близько 30 тис. штук", – зауважують у AUTO-Consulting.

Як повідомлялося, за даними асоціації "Укравтопром", із січня по листопад 2022 року українські номери отримали 372,5 тис. вживаних машин, завезених з інших країн, що на 21% менше ніж за аналогічний період 2021 року. Падіння імпорту вживаних авто минулоріч було меншим завдяки пільгам на ввезення б/у авто, які діяли до 1 липня.

Зокрема, впродовж квітня-червня в Україну без сплати мит та акцизу заїхало 236 792 автівки.