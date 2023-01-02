Банки видали за час воєнного стану пільгових кредитів на понад 76 мільярдів, – Мінфін
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Загалом із моменту старту програми суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 52 852 кредити на загальну суму 165,77 млрд грн, з яких 33 996 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 66,26 млрд грн.
За період дії воєнного стану в Україні у межах держпрограми укладено 18 030 кредитних договорів на загальну суму 76,15 млрд грн.
Із них 820 млн грн – на інвестиційні цілі; 6,34 млрд грн – як антикризові кредити; 4,38 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 25,74 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників та ще 38,85 млрд грн – на антивоєнні цілі.
Зазначається, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.
На сьогодні за Державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками.