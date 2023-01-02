Аграрії збільшать посіви ріпаку та соняшника замість пшениці, – Мінагрополітики

Цього року очікується збільшення посівних площ під олійними культурами – аграрії більше сіятимуть ріпак, сою та соняшник через порівняно вищу рентабельність цих культур.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає пресслужба міністерства.

Він пояснив, що вартість однієї тонни олійних культур вища, а вартість логістики в перерахунку на тонну – нижча. Тобто фермери матимуть змогу більше заробляти з 1 га.

За словами заступника міністра, водночас очікується зменшення виробництва пшениці, але її буде вдвічі більше, ніж необхідно для внутрішньої потреби. Також дещо збільшиться кількість культур, спрямованих на внутрішній ринок, як було цього року з гречкою.

Висоцький зауважив, що якщо торік станом на 24 лютого аграрії були повністю готові до посівної, то наразі є проблема з ліквідністю, доступністю фінансів, що ускладнює та уповільнює підготовку до польових робіт.

"Аграрії скрізь, де дозволятиме безпекова ситуація, засіватимуть максимальну площу культур. Ми сподіваємося, що наступний рік, який буде нелегким, вдасться впевнено пройти, виростивши достатньо збіжжя для внутрішнього споживання та експорту", – зазначив заступник міністра.

Як повідомлялося, за даними Мінагрополітики, українські аграрії станом на 30 грудня зібрали 74,33 млн тонн основних сільськогосподарських культур із загальної площі 17,86 млн га.

При цьому урожай пшениці склав 19,4 мільйона тонн, що на 40% менше, ніж у рекордному 2021 році (32,15 млн тонн).