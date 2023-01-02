Кабмін затвердив фінплан "Укрзалізниці", компанія залишиться збитковою

Кабінет міністрів на засіданні 30 грудня минулого року затвердив фінансовий план АТ "Укрзалізниця" на 2023 рік.

Про це голова правління компанії Олександр Камишін повідомив у Telegram.

"У фінплані-2023 закладені незначний ріст доходів від вантажних та пасажирських перевезень. Закладено також доволі значний збиток, щоб не піднімати тарифи на вантажні перевезення та ціни на квитки для пасажирів", – написав голова компанії.

Він зауважив, що фінплан передбачає рекордний рівень капітальних інвестицій.

Водночас Камишін не оприлюднив конкретних показників затвердженого фінплану.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" у 2021 році отримала 457 млн грн чистого прибутку після збитку у розмірі 11,9 млрд грн роком раніше.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" за підсумками 2021 року отримала 457,5 млн грн чистого прибутку після майже 12 млрд грн чистого збитку у 2020 році.

Очікувалося, що 2022 рік "Укрзалізниця" закінчить зі збитком через скорочення вантажних перевезень та велику кількість евакуаційних рейсів.