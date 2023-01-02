"Укртранснафта" імпортувала 114 тисяч тонн дизпалива з Угорщини колишнім "трубопроводом Медведчука"

Державна "Укртранснафта" минулого року імпортувала 114 тисяч тонн дизпалива з Угорщини переданим в управління компанії нафтопродуктопроводом "Самара - Західний напрямок".

Як повідомляє пресслужба компанії, це дозволило підтримати паливний ринок України в кризовий момент і забезпечити наявність пального для понад 2,5 млн автовласників.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський своїм у лютому 2021 року ввів у дію рішення РНБО, яким доручено вжити невідкладних заходів для повернення майна нафтопродуктопроводу "Прикарпатзахідтранс" державі.

Після цього суд заарештував частину нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", яким керувала компанія "Прикарпатзахідтранс", пов'язана з оточенням Віктора Медведчука. Майно цієї компанії, включаючи дизпальне у трубопроводі, передано в управління державній "Укртранснафті".

Нафтопродуктопровід "Самара - Західний напрямок" був побудований за часів СРСР для прокачування дизельного палива з РФ та Білорусі як для внутрішніх потреб України, так і для транзиту до Європи, зокрема, до Угорщини. Проектна потужність магістралі – 3,5 млн тонн на рік.

Українська ділянка нафтопродуктопроводу після проголошення незалежності України мала перейти у власність держави на підставі правонаступництва. Однак структури російської "Транснєфті" не передала його у власність України.

Українська ділянка СЗН довгий час належала ТОВ "Прикарпатзахідтранс", але в результаті судових розглядів була повернута до держвласності на початку 2021 року.