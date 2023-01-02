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Україна продовжила ембарго на російські товари ще на рік

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Україна продовжила ембарго на російські товари ще на рік
Україна продовжила на 2023 рік дію заборони на постачання в країну значного переліку російських товарів, вперше введеної наприкінці 2015 року як заходи у відповідь на обмежувальні заходи з боку Російської Федерації.

Про це йдеться у відповідній постанові уряду №1448 від 27 грудня.

Торгові контрзаходи України були запроваджені як відповідь на введене з 2016 року російське ембарго для українських товарів.

Як повідомлялося, на початку квітня 2022 року уряд ухвалив закон про заборону торгівлі з РФ. Сума втрат Росії внаслідок цього становитиме $6 млрд.

За останні роки Україна скоротила долю РФ в імпорті з 17% до 7%. Основні товари, що ввозились з РФ: паливні матеріали, нафта, полімери та пластмаса тощо.

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Топ коментарі

  • Garry Dron 6973c752
    Історія нас вчить тому ща навіть після походів на маскву Сайнадачного і Конотопської битви через декілька років Україна мала з кацапієй знову тісні звязки. Як що відокремлення України від московії базується лише на емоціях, то довго цей стан не продовжиться - емоції підуть і знову буде "харошиє рускіє", "ані нє всє такіє", "давайтє дружіть", інша справа коли весь народ України МІЗКАМИ зрозуміє що кацапи хочуть смерті всім Українцям і заселити територію України бурятами, мордвою, тувинцями, алтайцями, башкирами і іншими народами окацапленими які ЛОЯЛЬНІ до мацкви.
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    а назавджи слабо?
  • Sol Invictus 522a166f
    в Сільпо продаються товари з етикетною лише російською ... дауни приймають закони але якогось органу, який би слідкував за їх виконанням немає .... потім не дивуйтися коли європейці скажуть що не приймують до ЄС, тому що ті закони лише на папері ... зато те сране Сільпо пише яки вони патріоти і збори грошей покупців проводять і видають наче за свої
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