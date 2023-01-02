Україна продовжила ембарго на російські товари ще на рік

Україна продовжила на 2023 рік дію заборони на постачання в країну значного переліку російських товарів, вперше введеної наприкінці 2015 року як заходи у відповідь на обмежувальні заходи з боку Російської Федерації.

Про це йдеться у відповідній постанові уряду №1448 від 27 грудня.

Торгові контрзаходи України були запроваджені як відповідь на введене з 2016 року російське ембарго для українських товарів.

Як повідомлялося, на початку квітня 2022 року уряд ухвалив закон про заборону торгівлі з РФ. Сума втрат Росії внаслідок цього становитиме $6 млрд.

За останні роки Україна скоротила долю РФ в імпорті з 17% до 7%. Основні товари, що ввозились з РФ: паливні матеріали, нафта, полімери та пластмаса тощо.