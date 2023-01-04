США тиснуть на Швейцарію щодо заморожених активів РФ, – ЗМІ
Про це пише Neue Zürcher Zeitung, передає Укрінформ.
Як зазначається, Швейцарія вже заблокувала російські фінансові активи на суму близько 7,5 млрд франків (приблизно 7,3 млрд євро), а також 15 об’єктів власності. У країні також створили робочу групу, яка вивчає, як саме можна використати заблоковані кошти.
Видання повідомляє, що за інформацією кількох джерел у різних відомствах, тиск з боку США та деяких інших держав на Швейцарію в цьому контексті зростатиме.
Україна оцінює вартість відбудови після російської агресії щонайменше в $750 млрд. І з кожною новою атакою РФ ця ціна продовжує зростати, констатує швейцарське видання.
Найбільшим джерелом фінансування могли б стати резерви російського Центробанку в розмірі близько $300 млрд, заблоковані в Євросоюзі та країнах G7. Окрім того, у ЄС заморозили близько 19 млрд євро, що належать російським олігархам.
Як повідомлялося, за даними ЗМІ, Німеччина відкрита для використання мільярдів євро із заморожених російських активів, щоб допомогти Україні у відбудові, якщо вдасться вирішити юридичні питання, а союзники підуть цим же шляхом.