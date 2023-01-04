План Путіна заморозити ЄС – провалився. Ціни на газ впали до мінімуму з лютого минулого року

Ціна газу в Європі опустилася нижче $750 за тисячу кубометрів вперше з 18 лютого 2022 року.

Про це свідчать дані біржі ICE.

Вартість лютневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася до $733 за 1 тис. куб. м (67 євро за МВт-год) станом на 9:23 за київським часом.

Зниження ціни на газ у Європі триває третій тиждень поспіль.

Як повідомлялося, 20 грудня країни Євросоюзу за підсумками тривалої дискусії досягли згоди про обмеження ціни на природний газ на рівні 180 євро за МВт-год (близько $1900 за тисячу кубометрів) з 15 лютого.