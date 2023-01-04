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Окупанти вночі обстріляли Нікополь, пошкоджені газопровід та лінія електропередач

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Окупанти вночі обстріляли Нікополь, пошкоджені газопровід та лінія електропередач
Уночі окупанти випустили по Нікополю близько 10 снарядів. Унаслідок цього було пошкоджено газопровід та лінію електропередач.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.

"Ніч була неспокійною у Нікополі. Ворог випустив близько 10 снарядів у бік міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено: 3 житлові будинки, 2 господарчі споруди, легковий автомобіль, газопровід і лінію електропередач", – зазначив він.

Водночас загиблих чи поранених під час атак не було.

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