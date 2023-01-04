Окупанти вночі обстріляли Нікополь, пошкоджені газопровід та лінія електропередач
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Уночі окупанти випустили по Нікополю близько 10 снарядів. Унаслідок цього було пошкоджено газопровід та лінію електропередач.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.
"Ніч була неспокійною у Нікополі. Ворог випустив близько 10 снарядів у бік міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено: 3 житлові будинки, 2 господарчі споруди, легковий автомобіль, газопровід і лінію електропередач", – зазначив він.
Водночас загиблих чи поранених під час атак не було.