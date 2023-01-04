Київський метрополітен у 2022 році перевіз удвічі менше пасажирів

У 2022 році київський метрополітен перевіз понад 160 мільйонів пасажирів проти 319 млн людей у 2021 році.

Про це повідомляє пресслжуба Київської міської державної адміністрації.

"Найзавантаженішою залишається червона лінія, а найменш завантаженою – зелена", – йдеться у повідомленні.

Крім того, у новорічну ніч під час повітряної тривоги підземними станціями як укриттям скористалися близько 5 200 людей, із яких майже 400 дітей.

У КМДА нагадали, що інфраструктура метрополітену у цілодобовому режимі працює як укриття та забезпечує найнеобхіднішими умовами: питною водою, санітарними вузлами та можливістю підзарядки гаджетів.