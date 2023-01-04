Нардепи хочуть передати Пенсійному фонду виплату допомоги по безробіттю

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає передачу Пенсійному фонду функції з виплати допомоги по безробіттю та здійснення ним державного контролю за витратами в страхуванні на випадок безробіття.

Відповідний законопроєкт №8331 зареєстрований на сайті парламенту, передає Укрінформ.

У пояснювальній записці зазначається, що з 2023 року Пенсійний фонд адмініструє виплати за трьома видами державного соціального страхування. Що стосується четвертого виду соціального страхування – на випадок безробіття, то на сьогодні функції адміністрування в цій системі здійснює Державна служба зайнятості.

Зазначеним законопроєктом пропонується завершити об’єднання органів управління чотирма видами соціального страхування в одній установі – Пенсійному фонді.

Очікується, що передача зазначених функцій забезпечить перенесення акцентів у роботі Державної служби зайнятості з виплати допомоги по безробіттю до реалізації активних заходів зайнятості населення громадян, що дасть змогу зосередити увагу на більш комплексній політиці зайнятості з урахуванням викликів, пов’язаних з війною.

Крім того, уніфікація адміністрування усіх виплат в системі соцстрахування та надання їх в одному органі значно спростить процедури їх отримання застрахованими особами.

Також реалізація закону забезпечить скорочення адміністративних видатків та оптимізацію витрат на соціальне страхування, що дасть змогу зменшити дефіцит коштів та покращити фінансову стійкість системи.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів припинив діяльність Фонду соціального страхування та приєднав його до Пенсійного фонду України.