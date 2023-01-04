Партнери пообіцяли Україні 1800 трансформаторів та 7600 генераторів, – МЗС

Україна наразі домовилася про постачання майже 1800 трансформаторів, понад 7000 генераторів потужністю до 100 кВ та понад 600 генераторів потужністю понад 100 кВ.

Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Інтерфакс-Україна.



"Станом на 4 січня вдалося домовитися про постачання майже 1800 трансформаторів струму та напруги різної потужності, понад 7000 генераторів потужністю до 100 кВ та понад 600 генераторів потужністю понад 100 кВ, понад 40 км кабелю та сотень найменувань запчастин для енергоустаткування, обігріву, тощо", – зазначив він.

Як повідомлялося, упродовж грудня уряди іноземних держав та неурядові організації передали Україні близько 5 тис. генераторів для забезпечення гуманітарних потреб.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейський Союз надасть Україні 900 генераторів та мільйони енергоощадних лампочок.