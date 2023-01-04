Споживання електроенергії зросло через похолодання та активізацію бізнесу після свят, – "Укренерго"

Станом на 12:00 4 січня споживання в Україні зростає через поступове зниження температури та активізацію роботи бізнесу після святкових днів.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Тому для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 24:00. Нагадаємо, перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у прифронтових регіонах на сході країни під обстріли росіян потрапили енергетичні об’єкти розподільчих мереж. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проведені відразу після отримання відповідних дозволів військових.

Як наголосили в "Укренерго", енергосистема України зазнала 11 ракетних та 14 безпілотних атак ворога. Пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні – їх відновлення все ще потребує значних ресурсів та часу.