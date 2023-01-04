Продажі нових автомобілів в Україні впали до мінімуму за останні 20 років, – "Укравтопром"

У 2022 році в Україні було зареєстровано 37,9 тис. нових легкових автомобілів, що на 63% менше, ніж у 2021 році.

За даними об'єднання, таким чином ринок нових авто минулого року впав до найнижчого рівня з початку століття.

За підсумками року перше місце у рейтингу найпопулярніших брендів на українському ринку посіла Toyota (6914 зареєстрованих авто, на 55% менше, ніж у 2021 році), на другому місці – Renault (3975 штук, падіння на 71%), на третьому – Skoda (2829 штук, падіння на 54%).

Четверте місце українці віддали Hyundai, придбавши 2285 авто цієї марки (-52%) Замикає п’ятірку Volkswagen – 2274 реєстрації (-45%).

Також до десятки найпопулярніших брендів авто у 2022 році потрапили: BMW – 1726 шт. (-41%); Mercedes-Benz – 1669 шт. (-44%); Mitsubishi – 1655 шт. (-61%); Chery – 1631 шт. (-65%); Kia – 1167 шт. (-87%).

При цьому найпопулярнішою моделлю року на ринку нових авто стала Toyota RAV4 з показником 2525 реєстрацій.

Як повідомлялося, за оцінками інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting, український авторинок нових легкових автомобілів минулого року впав на 61,5% порівняно з довоєнним 2021 роком – до близько 40 тисяч штук. Цей показник найгірший принаймні з 2000 року.