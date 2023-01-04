Росія зменшила добовий транзит газу через Україну до історичного мінімуму, – ЗМІ

Росія з 4 січня зменшила добовий транзит природного газу через українську ГТС до Європи ще на 10% – до 38,4 млн кубометрів на добу.

За підрахунками галузевого видання ExPro, це мінімальний рівень добового транзиту російського газу через Україну за всю історію спостережень з 1991 року.

Росія транспортує природний газ через Україну до двох країн: Словаччини та Молдови.

Транзит до Молдови залишається на рівні близько 6 млн куб м на добу. Натомість транзит до Словаччини 4 січня зменшився із 36,8 до 32,8 млн кубометрів.

Загалом обсяги транзиту російського газу майже втричі менше від заброньованої російським "Газпромом" гарантованої потужності в обсязі 109,6 млн кубометрів на добу. Довгостроковий контракт, укладений на 2020-2024 роки на умовах "качай або плати" передбачає, що Росія повинна оплачувати весь заброньований обсяг – у 2023 році це 40 млрд кубометрів.

Наразі причини подальшого скорочення поставок російського газу до Європи невідомі. Разом з тим, ціни на природний газ на європейських ринках продовжують знижуватися – до 67 євро за МВт-год (або $750 за тисячу кубометрів), найнижчого значення з 18 лютого 2022 року.

Як повідомлялося, за підсумками 2022 року транзит російського газу через Україну впав до історичного мінімуму – близько 20 мільярдів кубометрів.