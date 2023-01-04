Світовий банк виділить $50 мільйонів на генератори для українських елеваторів

Світовий банк цього року надасть $50 млн для забезпечення українських елеваторів генераторами або котлами.

Про це сказав під час брифінгу повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, передає Укрінформ.

"$50 млн–ця сума буде витрачена на програму, за якою всі елеватори зможуть за кошти до 5 млн грн купити або нові генератори, або перейти на LPG (котли на скрапленому газі, – ред.)", – розповів він.

Міністр зазначив, що за цією програмою вартість генератора або котла компенсуватиметься частково.

Сольський додав, що, крім програми з підтримки енергозбереження елеваторів, Світовий банк на 2023 рік виділив $100 млн на закупівлю пшениці та кукурудзи для країн Азії та Африки.

Утім, за його словами, ці кошти швидше за все будуть перенаправлені на іншу програму, бо гуманітарне зерно активно закуповується за програмою Grain from Ukraine.