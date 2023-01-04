Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило у розшук суддю Вищого адміністративного суду України Інну Масло.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, 3 січня їй повідомили про підозру за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу через внесення недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік.

"Оскільки місцеперебування служительки Феміди не встановлено, про підозру їй повідомили у порядку ст. 135, ст.278 КПК України", – зазначається у повідомленні.

За даними слідства, суддя була зобов'язана, але не внесла до декларації за 2020 рік відомості про дві земельні ділянки та два будинки в передмісті Києва, якими користувалась вона і її чоловік упродовж 2020 року.

"Хоч будинки офіційно і не введені в експлуатацію, однак є цілком придатними до проживання, їхня вартість становить понад 4 млн грн і майже 2 млн грн відповідно. Земельні ділянки, на яких вони розташовані, вартують по майже 1 млн кожна. Таким чином, загальна сума незадекларованих відомостей становить близько 7,8 млн грн", – уточнили в НАБУ.

Розслідування цих фактів НАБУ і САП здійснюють за оперативного супроводу Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності СБУ.