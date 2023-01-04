IFC запустить програму пільгового кредитування українських аграріїв на $1 мільярд

Міністерство аграрної політики та продовольства та Міжнародна фінансова корпорація (International Finance Corporation, IFC) підготували програму підтримки пільгового кредитування для українських аграріїв на загальну суму понад $1 млрд.

Про це сказав міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський під час брифінгу, передає Укрінформ.

"Є велика окрема програма, яку ми напрацювали разом з IFC. Це більш як $1 мільярд, на які вони хочуть зробити кредитування для великих (агропідприємств, – ред.)", – повідомив Сольський.

Він зазначив, що наразі Міністерство веде переговори з IFC про зменшення суми кредитів для підприємців. Крім цього, обговорюється можливість залучення українських банків до програми, аби кредит змогли отримати середні агровиробники. Міністр очікує, що програма запрацює у 2023 році.

Раніше перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомляла, що Рада директорів Міжнародної фінансової корпорації (IFC), яка входить в структуру Світового банку, підтримала програму фінансування українського бізнесу на $2 млрд.