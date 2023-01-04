Заповненість газових сховищ Євросоюзу перевищує 80% посеред зими

Газові сховища у Євросоюзі наразі заповнені приблизно на 83%.

Про це на брифінгу в Брюсселі заявив речник Єврокомісії Тім Макфі, повідомляє Європейська правда.

"У мене немає точних цифр перед собою, але востаннє, коли я перевіряв у своєму офісі, у нас було приблизно 83% заповнення газових потужностей, що є справді хорошим становищем у цей період року", – наголосив речник ЄК.

Ще одна представниця Єврокомісії Дана Спінант уточнила, що рівень заповненості газосховищ сягає 84%, він є на 13% вищим, ніж в середньому у попередні роки в цей час.

Макфі нагадав, що ЄС постановив за ціль досягти 80% заповнення газосховищ до листопада, однак значно перевищив цю мету завдяки теплішій погоді та зменшенню споживання газу. За його словами, це вплинуло на ринок та призвело до зниження цін на газ.

"Я би сказав, що зараз у нас здоровий рівень газу у сховищах на цей період року… але ми знаємо, що цього року виклики продовжаться і ми повинні ще зробити багато речей для імплементації домовленостей, досягнутих минулого року", – зауважив речник Єврокомісії, уточнивши, що йдеться передусім про реформи у сфері енергоефективності.

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Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року тепла погода і зменшення попиту на газ через свята дозволили Європі перейти від нетто-відбору до нетто-закачування палива до сховищ.

у листопаді ЄС заявляв, що його газосховища заповнені майже на 96%. Німеччина оголосила, що її сховища напередодні зими заповнені повністю.