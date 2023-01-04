Детектив БЕБ "кришував" нелегальний продаж електронних сигарет на Закарпатті, – СБУ. ФОТО

Служба безпеки України (СБУ) ліквідувала корупційну схему у Територіальному управлінні Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Закарпатській області, до організації якої причетний старший детектив БЕБ в регіоні.

Як повідомляє пресцентр СБУ, детектив налагодив механізм незаконного одержання грошей від місцевих підприємців.

"За регулярні "внески" він обіцяв їм не реагувати на факти підпільного збуту підакцизної продукції, зокрема електронних сигарет. За "кришування" нелегального бізнесу чиновник вимагав з комерсантів сплачувати йому по $2 з кожної проданої електронної сигарети. При чому посадовець намагався максимально поширити свій вплив у регіоні та залучити до схеми якомога більше продавців", – йдеться у повідомленні СБУ.

За даними слідства, до злочинної діяльності старший детектив залучив депутата сільради в Ужгородському районі.

Співробітники СБУ затримали обох фігурантів після одержання $6 тис. неправомірної вигоди.

Наразі посадовцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

У СБУ додали, що вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.