За кошти з платформи UNITED24 придбано 43 "швидких" на 126 мільйонів

Державне підприємство "Медичні закупівлі України" уклали контракти на придбання 43 автівок швидкої допомоги загальною вартістю 126,39 млн грн для медзакладів за кошти, зібрані через фандрейзингову платформу UNITED24.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Загалом станом на зараз уже закуплено 133 авто. Це "швидкі" типу С, облаштовані всім необхідним, щоби транспортувати тяжкопоранених.

"За ось уже одинадцять місяців повномасштабної війни знищено/пошкоджено близько 400 авто швидкої допомоги. Тим часом обстріли медзакладів та "швидких" тривають. А наші медики продовжують виїжджати на виклики всюди. Тож нові реанімобілі – важлива потреба", – зазначила заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

У МОЗ нагадали, що більшість машин швидкої допомоги, придбаних за зібрані через UNITED24 кошти, уже рятують життя українців.

Як повідомлялося, наприкінці літа благодійні організації доставили до України 25 автівок швидкої медичної допомоги, які згодом будли відправлені у фронтові та прифронтові регіони.