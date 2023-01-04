Євросоюз виділить $16 мільйонів для підтримки українських фермерів

Європейський Союз надасть $15,5 млн для фінансування проєкту підтримки українських сільських домогосподарств, дрібних фермерів та малих сільськогосподарських підприємств, який реалізує Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Про це йдеться в повідомленні Представництва Європейського Союзу в Україні.

Метою проєкту є підтримка функціонування, зміцнення та посилення ланцюжків доданої вартості у сільському, рибному та лісовому господарствах, а також їхня адаптація до умов воєнного часу.

Проєкт буде спрямований на підтримку виробників у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та частині Чернівецької областей через надання відповідних грантів для інвестицій на рівні фермерських господарств та ланцюжків доданої вартості у поєднанні з наданням дорадчих послуг і консультацій.

Нещодавня загальнонаціональна оцінка ФАО щодо впливу війни на сільське господарство та сільські домогосподарства показала, що кожен четвертий із 5,2 тис. опитаних респондентів зменшив або припинив сільськогосподарське виробництво через війну.

Оскільки війна триває, учасники ринку, зокрема велика кількість домогосподарств та сімейних фермерських господарств, індивідуальних виробників, малих компаній, торговців та переробників, відчувають труднощі з доступом до виробничих ресурсів, фінансування та інвестицій для підтримки сталості та розширення виробництва. Серед основних труднощів, які очікуються найближчими місяцями як у рослинництві, так і у тваринництві, є низькі прибутки від продажу продукції; обмежений доступ до добрив та пестицидів, а також до палива та електроенергії для живлення техніки.

Програма інвестиційної підтримки буде впроваджена через Державний аграрний реєстр України (ДАР) і, починаючи з березня 2023 року гранти будуть надаватися відповідним сільськогосподарським виробникам та сільськогосподарським підприємствам у таких ланцюжках доданої вартості:

Львівська область:

ягідництво;

овочівництво;

аквакультура

Закарпатська, Івано-Франківська та частина Чернівецької областей:

гуцульська овеча бриндзя, захищене найменування походження (PDO);

гуцульська коров'яча бриндзя, захищене найменування походження (PDO);

закарпатський мед, захищене географічне зазначення (PGI);

закарпатське вино.

Гранти у розмірі від $1 тис. до $25 тис. надаватимуться в українській гривні за чинним обмінним курсом, а отримувачі допомоги повинні будуть зробити відповідний внесок для фінансування запропонованої інвестиції.

Крім того, проєкт передбачає надання допомоги Національній академії аграрних наук у збереженні унікальної національної колекції генетичних ресурсів рослин, яка має світове значення за обсягом та різноманітністю генетичного матеріалу. Проєкт забезпечить захист та збереження колекцій генетичних ресурсів рослин України через переміщення до безпечного місця зберігання, а також покращить базу даних колекцій за допомогою сучасної ІТ-підтримки.