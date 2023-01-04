Найдорожчим благодійним лотом на аукціонах "Prozorro.Продажі" стала марка з "русскім воєнним кораблем"
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Найдорожчими лотами, які продали на благодійних аукціонах "Prozorro.Продажі", стали марка "Укрпошти", картина Сергія Притули, знак "Укравтодору", ручка президента США джо Байдена та тубус, розмальований Петриківським розписом.
Про це йдеться в повідомленні "Prozorro.Продажі".
Як повідомляється, за 10 місяців роботи благодійних торгів на підтримку Збройних Сил України та гуманітарні потреби українців вдалось отримати та спрямувати на благодійність 6,9 млн грн. Це близько двох десятків успішних торгів та 154 учасники, які змагались за спортивні нагороди, картини, воєнні трофеї та різні символічні речі.
Зокрема, серед лотів:
- марки "Укрпошти" "Русскій воєнний корабль, іді …!" – 4 млн грн, за які змагалися 56 учасників із чотирьох країн світу.
- авторська картина Сергія Притули "Батько і мати. Два сонця гарячих" – 725 тис. грн, які перерахували на купівлю ударних безпілотників Bayraktar в рамках проєкту "Народний Байрактар".
- дороговказ "Укравтодору" "Нах*й, знов нах*й і до росії нах*й" – 631,5 тис. грн. На аукціон прийшли 29 учасників, а стартова ціна лота зросла в 12 разів.
- іменна ручка президента США Джо Байдена від гендиректора державного концерну "Укроборонпром" – 600 тис. грн. Кошти були скеровані на підтримку новоствореного ЗСУ 47 окремого батальйону під командуванням Івана Шаламаги.
- тубус від протитанкової ракети, розмальований Петриківським розписом – 155 тис. грн, які переможець спрямував на рахунки БФ "Повернись живим".