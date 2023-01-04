Ціни на нафту продовжують падати – Brent коштує менше $79 за барель

Світові ціни на нафту падають увечері в середу через побоювання інвесторів щодо перспектив глобальної економіки та ситуації з коронавірусом у Китаї.

Березневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 17:13 подешевшали на $3,49 (4,25%) – до $78,61 за барель, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Котирування лютневих ф'ючерсів на WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) впали на $3,24 (4,21%) – до $73,69 за барель.

Різке посилення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи (ФРС) та інших провідних центробанків світу підживлює побоювання глобальної рецесії, пише MarketWatch. Ці побоювання тиснуть на ціни на нафту та на настрій ринку загалом.

"Ми, як і раніше, очікуємо зниження цін на нафту в першому півріччі 2023 року, оскільки уповільнення економічної активності поступово охоплює світову економіку", – зазначив старший економіст Spartan Capital Securities Пітер Карділло.

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Ймовірно, ОПЕК+ знову порушить питання про зменшення видобутку, проте сповільнення світової економіки чинитиме тиск на попит і може стати випробуванням на міцність для альянсу, додав експерт.

Також трейдери оцінюють перспективи прискорення зростання ВВП Китаю завдяки зняттю антиковидних обмежень, одночасно відчуваючи тривогу черезз зростання випадків заражень COVID-19 у найбільшому імпортері нафти у світі.