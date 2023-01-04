БЕБ відсторонило керівника у Закарпатські області через затримання на хабарі підлеглого

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) відсторонило керівника Територіального управління у Закарпатській області через виявлені факти хабарництва його підлеглих.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, наразі співробітники центрального апарату проводить службове розслідування.

У БЕБ також запевняють, що відомство надає всебічне сприяння щодо розслідування цієї справи та розкриття кримінального злочину.

Раніше СБУ затримала на хабарі старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області та депутата однієї з сільських рад Ужгородського району.

За даними слідства, старший детектив БЕБ покривав нелегальний збут підакцизних товарів – електронних сигарет, та отримував від їх реалізації грошові кошти.

Зокрема, за "кришування" нелегального бізнесу чиновник вимагав з комерсантів сплачувати йому по $2 з кожної проданої електронної сигарети.

Правоохоронці задокументували передачу йому першої частини хабаря у сумі $2 тис. . Під час одержання другої частини коштів у сумі $4 тис. старшого детектива та місцевого депутата затримали.