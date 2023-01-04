БЕБ відсторонило керівника у Закарпатські області через затримання на хабарі підлеглого
Як повідомляє пресслужба БЕБ, наразі співробітники центрального апарату проводить службове розслідування.
У БЕБ також запевняють, що відомство надає всебічне сприяння щодо розслідування цієї справи та розкриття кримінального злочину.
Раніше СБУ затримала на хабарі старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області та депутата однієї з сільських рад Ужгородського району.
За даними слідства, старший детектив БЕБ покривав нелегальний збут підакцизних товарів – електронних сигарет, та отримував від їх реалізації грошові кошти.
Зокрема, за "кришування" нелегального бізнесу чиновник вимагав з комерсантів сплачувати йому по $2 з кожної проданої електронної сигарети.
Правоохоронці задокументували передачу йому першої частини хабаря у сумі $2 тис. . Під час одержання другої частини коштів у сумі $4 тис. старшого детектива та місцевого депутата затримали.