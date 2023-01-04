Кабмін визначив гарантійну частку будівництва нової нерухомості

Мінімальний розмір гарантійної частки будівництва об’єктів, що будуть споруджені в майбутньому, становитиме 10% загальної площі для Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова, 5% – для всіх інших населених пунктів країни. Відповідно до законодавства, ця частка обтяжуватиметься державою, тобто, фактично, перебуватиме в заставі до моменту повної здачі об’єкта.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Відповідне рішення на виконання закону України "Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому", затвердив Кабінет міністрів на засіданні 3 січня 2023 року.

"Ухвалено виважене і ретельно прораховане рішення. Яке, по-перше, зберігає наявні стимули роботи будівельної галузі, що дуже важливо з огляду на потреби відновлення країни. По-друге, мотивуватиме забудовника завершувати об’єкти будівництва, щоб зняти з нього обтяження та отримати прибуток. По-третє, надає достатні гарантії для завершення будівництва третіми особами в результаті настання визначених законом обставин", – пояснив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін.

За його словами, це рішення важливе також з огляду на запуск програми іпотечного кредитування "єОселя на ринку первинної нерухомості, адже для визначення банками ризиковості операції з видачі іпотеки об’єкт незавершеного будівництва має бути внесений до державного реєстру з визначенням відсутності обтяження щодо гарантійної частки.

Як повідомлялося, у жовтні в Україні у тестовому режимі запрацювала нова державна програма доступного кредитування для українців "єОселя".

Це програма доступного кредитування на житло з пільговими ставками 3% для чотирьох категорій або 7% – для всіх інших категорій. Умови кредитування за програмою: пільгова відсоткова ставка; максимальний термін кредитування – до 20 років; мінімальний перший платіж – не менше ніж 20% від суми. Пільгові кредити на житло за програмою під 3% можуть отримати військовослужбовці за контрактом, захисники України, силовики та їхні родини, а також медики, педагоги, науковці, які працюють у державному та комунальному секторах.