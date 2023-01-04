"Укралізниця" запустила оплату банківськими картками на Київській міській електричці
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Тепер на зупинках Протасів Яр, Київ-Деміївський, Лівий берег, Лівобережна, Київ-Дніпровський, Русанівка, Троєщина, Троєщина-2, Почайна, Зеніт, Рубежівський, Святошин, Борщагівка, Київ-Волинський, Караваєві дачі, Сирець та Вишгородська встановлені валідатори з функцією безконтактної оплати.
Для того, щоб оплатити проїзд, достатньо прикласти банківську картку, транспортну картку або пристрій з NFC до валідатора, а щоб підтвердити здійснення оплати – треба прикласти транспортну картку чи банківську картку до електронного пристрою, які поступово з’являться у всіх касирів найближчими тижнями.
В "Укрзалізниці" нагадали, що пасажири Київської кільцевої електрички можуть також зручно купувати квитки в чат-ботах "Укрзалізниці" у Viber, Telegram, Facebook Messenger чи Apple Messages.