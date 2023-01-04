На Львівщині виявили партію контрабандної техніки вартістю 40 мільйонів

На Львівщині правоохоронці виявили вантажівку, яка без оформлення декларації та сплати митних платежів провезла через державний кордон в Україну товари вартістю понад 40 млн грн.

Як повідомляє Львівська обласна прокуратура, за цим фактом здійснюється досудове розслідування за ч. 3 ст. 212 КК (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

За офіційними документами, авто заїхало на митну територію України під виглядом порожнього. Однак під час перевірки вантажівки правоохоронці виявили в причепі телевізори, портативні газові водонагрівачі, газові опалювальні двоконтурні котли, гелеві акумулятори, інвертори, пральні машини, інвенторні плити, радіатори, набори інструментів, комплектуючі до мобільних телефонів, інші товари та побутову техніку.

За даними слідства, в подальшому ці товари мали бути реалізовані на території України.

У пресслужбі Бюро економічної безпеки уточнили, що зловмисників викрили у співпраці із колегами з ЄС. Загалом в ході обшуків вантажних автомобілів вилучено понад 2000 одиниць продукції орієнтовною вартістю близько 40 млн грн.

"В автомобілях також виявлено документи про походження товару та документи, що підтверджують декларування товару на митному посту сусідньої держави. При перетині митного кордону України, декларування товарів та сплата митних платежів не здійснювалося", – зазначається у повідомленні БЕБ.