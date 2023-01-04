Влада Ірландії оштрафувала власника Facebook на 390 мільйонів євро

Комісія із захисту даних Ірландії наклала на компанію Meta, яка, серед іншого, володіє соцмережами Facebook та Instagram, штрафи в розмірі 390 млн євро через порушення конфіденційності даних.

Про це йдеться в повідомленні ірландського регулятора, передає Європейська правда.

Ідеться про два штрафи в розмірі 210 млн євро через порушення Загального регламенту про захист даних ЄС (GDPR) щодо користувача Facebook з Австрії, та 180 млн євро через порушення, на яке скаржився користувач Instagram із Бельгії.

Обидві скарги були подані 25 травня 2018 року – в день, коли GDPR набув чинності. Оскільки європейська штаб-квартира Meta розташована в Дубліні, скарги на її сервіси розглядає саме ірландський регулятор.

Суть скарг полягала в тому, що після набуття чинності регламентом про захист даних ЄС Meta фактично змушувала користувачів погоджуватись із переданням своїх персональних даних із рекламною метою, аби ті могли продовжувати користуватись її сервісами.

Спочатку Комісія із захисту даних Ірландії стала на бік Meta, але змінила позицію після того, як проєкт рішення було скеровано на розгляд ради регуляторів ЄС у сфері захисту даних, багато із яких висловили заперечення.

У своєму остаточному рішенні ірландський наглядовий орган постановив, що Meta "не має права покладатися на "договірну" правову основу для публікації реклами на основі поведінки користувачів у Facebook та Instagram".

Meta своєю чергою вже пообіцяла оскаржити рішення та накладені штрафи.

Раніше повідомлялося, що Європейська Комісія розширила розслідування щодо сервісу оголошень Meta Platforms, висунувши антимонопольні звинувачення у зв’язку з прив’язкою її платформи Marketplace до соціальної мережі.