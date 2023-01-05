Обсяг ІТ-експорту України в листопаді зріс на 8,4%

За листопад 2022 року експортна виручка IT-послуг зросла на 8,4% і принесла на $45 млн більше в порівнянні з жовтнем. Водночас, якщо порівнювати з 2021 роком, то обсяги експорту листопада все ж були меншими на 14%, ніж у цей самий місяць в 2021 році.

Такі дані приводять аналітики Львівського ІТ-кластеру, передає AIN.UA.

За даними НБУ, у листопаді експорт комп’ютерних послуг все ще складав майже половину в структурі всього експорту послуг – 44,3%. Це на 5,4% більше, ніж позаторік. Загалом, за 11 місяців 2022 частка IT-експорту складає 45,3%, що на 7,9% більше, ніж за цей самий період 2021 року.

Крім того, із січня по листопад 2022 експорт IT-послуг виріс на 7,3%, і приніс понад $6,5 млрд, перевищивши показник 2021 року на $447 млн. Водночас, сукупна експортна виручка всіх послуг за цей період скоротилася на 11,5%, якщо порівнювати з 2021 роком.

"Уперше за два місяці обсяг IT-експорту зріс. Однак це радше виняток з правила, ніж закономірність. Якщо ж порівнювати з минулим роком помісячно, то цифри невтішні. Водночас, ІТ – це чи не єдина сфера, яка мала позитивну динаміку в 2022 році", – заявив CEO Львівського ІТ Кластера Степан Веселовський.

За його словами, галузі вдалося вистояти завдяки високому рівню адаптивності. Однак, вона потребує підтримки держави.

Львівський та Харківський ІТ-Кластери, у координації з іншими галузевими кластерами та асоціаціями, підготували пропозиції до формулювань постанови Кабінету міністрів, які дозволять зробити можливим бронювання ключових фахівців малих та середніх компаній, які складають 75% українського IT-бізнесу.

За оцінками Веселовського, якщо не вирішити питання з бронюванням вже в першому кварталі 2023 року, існує великий ризик, що в цьому році вперше зафіксують падіння експорту IT-послуг у порівнянні з минулим роком за останнє двадцятиліття.

Як повідомлялося, за результатами 10 місяців 2022 року експорт IT-послуг виріс на 9,9% і приніс понад $6 млрд, перевищивши показник 2021 року на $542 млн.